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      Выходные-2018: какие рабочие дни переносят на субботу

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      Выходные-2018
      Выходные-2018 / Фото из открытых источников

      Календарь выходных на 2018 год предусматривает 5 переносов рабочих дней на субботы, два из которых ожидают украинцев в декабре.

      В частности, в декабре украинцев ждут две рабочие субботы: 22 декабря (вместо понедельника, 24 декабря) и 29 декабря (вместо понедельника, 31 декабря).

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      Ряд рабочих дней перенесли для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), День труда (1 мая), День Конституции Украины (28 июня), Рождества христиан западного обряда (25 декабря) и Нового года (1 января 2019).

      В общем календарь переноса рабочих дней на 2018 год выглядит так:

      • с пятницы 9 марта – на субботу 3 марта;
      • с понедельника 30 апреля – на субботу 5 мая;
      • с пятницы 29 июня – на субботу 23 июня;
      • с понедельника 24 декабря – на субботу 22 декабря;
      • понедельника 31 декабря – на субботу 29 декабря.
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины отдых Новогодние праздники Майские праздники Рождество
      Источник: 24 Канал
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