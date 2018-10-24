Календарь выходных на 2018 год предусматривает 5 переносов рабочих дней на субботы, два из которых ожидают украинцев в декабре.

В частности, в декабре украинцев ждут две рабочие субботы: 22 декабря (вместо понедельника, 24 декабря) и 29 декабря (вместо понедельника, 31 декабря).

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Ряд рабочих дней перенесли для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), День труда (1 мая), День Конституции Украины (28 июня), Рождества христиан западного обряда (25 декабря) и Нового года (1 января 2019).

В общем календарь переноса рабочих дней на 2018 год выглядит так: