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Вихідні-2018: Кабмін затвердив перенесення робочих днів

12:12, сьогодні 92364 Читать новость на русском
Вихідні-2018
Вихідні-2018 / Фото з вільних мереж

У четвер, 11 січня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перенесення робочих днів у 2018 році.

Низку робочих днів перенесли для забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня), Дня праці (1 травня), Дня Конституції України (28 червня), Різдва християн західного обряду (25 грудня) і Нового року (1 січня 2019 року).

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Відтак, Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій перенести для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень, робочий день із п'ятниці 9 березня на суботу 3 березня; понеділка 30 квітня – на суботу 5 травня; п'ятниці 29 червня – на суботу 23 червня; понеділка 24 грудня – на суботу 22 грудня; понеділка 31 грудня – на суботу 29 грудня.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новорічні свята відпочинок Різдво Травневі свята
Джерело: 24 Канал
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