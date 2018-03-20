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Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине

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Календарь выходных 2018 в Украине
Календарь выходных 2018 в Украине / 24 Канал

Выходные дни 2018 в Украине утвердил Кабмин. Согласно календарю выходных, представленным Минсоцполитики, украинцев ожидают четырехдневные каникулы в марте, апреле и июне.

Календарь праздников 2018 предусматривает 11 официальных выходных:

1 января – Новый год (понедельник)

7 января – Рождество Христово, православное (воскресенье)

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8 марта – Международный женский день (четверг)

8 апреля – Пасха (воскресенье)

1 мая – День международной солидарности трудящихся (вторник)

9 мая – День Победы (среда)

27 мая – Троица (воскресенье)

28 июня – День Конституции Украины (четверг)

24 августа – День независимости Украины (пятница);

14 октября – День защитника Украины (воскресенье)

25 декабря – Рождество Христово, католическое (вторник).

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Выходные дни 2018
Календарь выходных-2018 в Украине

Впрочем, выходными будут и некоторые непраздничные дни в случае, если официальный выходной выпадает на субботу-воскресенье или вторник или четверг (в последнем случае рабочие дни будут переноситься на субботу).

Выходные в январе 2018 года

Дополнительными нерабочими днями в первый месяц нового года будут 1 января – Новый год (понедельник) и 8 января (Рождество переносится на понедельник).

Выходные в марте 2018

Поскольку 8 марта (Международный женский день) в 2018 году выпадает на четверг, выходным будет и пятница, 9 марта. Однако, этот день придется отработать в субботу, 3 марта.

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Выходные в апреле 2018

Пасха в 2018 году в Украине приходится на 8 апреля (воскресенье), поэтому выходной переносится на понедельник, 9 апреля.

Кроме того, выходным будет и 30 апреля, поскольку нерабочий день 1 мая выпадает на вторник. Вместе с субботой-воскресеньем украинцы будут иметь четыре выходных подряд. Правда, 30 апреля предстоит отработать в субботу, 5 мая.

Выходные в мае 2018

Кроме 1 мая, выходным будет еще и 9 мая, День победы (среда). Также на 28 мая (понедельник) – переносится праздник Троицы.

Выходные в июне 2018

В июне украинцев снова ждут четырехдневные каникулы. День Конституции, 28 июня, выпадает на четверг, поэтому пятница, 29 июня, тоже будет нерабочим днем. Зато рабочей будет суббота, 23 июня.

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Выходные в августе 2018

Дополнительный выходной в августе будет на День Независимости, 24 августа (пятница).

Выходные в октябре 2018

Праздничный день 14 октября, День защитника Украины, совпадает с воскресеньем, поэтому выходной переносится на понедельник, 15 октября.

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Выходные в декабре 2018

Католическое Рождество в 2018 году (25 декабря) выпадает на вторник. Понедельник, 24 декабря, тоже будет выходным, который придется отработать в субботу, 22 декабря.

Новый год 2019 (1 января) будет во вторник. 31 декабря (понедельник) тоже сделают выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 29 декабря.

Теги: Новости Украины отдых LifeStyle Пасхальные праздники Кабинет Министров Украины Рождество
Источник: 24 Канал
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