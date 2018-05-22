Выходные в 2018 году: в Правительстве разъяснили, когда жители Украины будут отрабатывать

До конца 2018 года остается еще три дня, которые украинцам придется отрабатывать. Дело в том, чтобы государственные праздники было бы удобнее отмечать, выходные будут на один день продлены, однако их, так или иначе, придется отрабатывать.

Соответствующую информацию обнародовал Кабинет министров на своем официальном сайте.

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Так, за пятницу 29 июня, что будет после Дня конституции, надо будет отработать в субботу 23 июня.

Кроме того, вместо понедельника 24 декабря перед Рождеством надо будет выйти на работу 22 декабря, а за понедельник 31 декабря перед Новым годом отработать в субботу 29 декабря.

Заметим, что это касается работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными – в субботу и воскресенье, кроме органов Пенсионного фонда, "Укрпочты", Государственной казначейской службы и банковских учреждений. Также перенос рабочих дней не уменьшает продолжительность рабочего времени в течение года, а лишь создает удобные условия для празднования.

Ранее украинцы уже отработали пятницу, 9 марта, в субботу 3-го числа месяца, а понедельник 30 апреля в субботу 5 мая.

К слову, с полным перечнем выходных, что остались в 2018 году, можно ознакомиться по этой ссылке.