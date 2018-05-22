Вихідні у 2018 році: в Уряді роз'яснили, коли жителі України будуть відпрацьовувати

До кінця 2018 року залишається ще три дні, які українцям доведеться відпрацьовувати. Річ у тім, аби державні свята було б зручніше відзначати, вихідні буде на один день продовжено, однак їх, так чи інакше, доведеться відпрацьовувати.

Відповідну інформацію оприлюднив Кабінет міністрів на своєму офіційному сайті.

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Так, за п’ятницю 29 червня, що буде після Дня конституції, треба буде відпрацювати у суботу 23 червня.

Крім того, замість понеділка 24 грудня перед Різдвом треба буде вийти на роботу 22 грудня, а за понеділок 31 грудня перед Новим роком відпрацювати у суботу 29 грудня.

Зауважимо, що це стосується працівників з п’ятиденним робочий тижнем та двома вихідними – у суботу та неділю –, окрім органів Пенсійного фонду, "Укрпошти", Державної казначейської служби та банківських установ. Також перенесення робочих днів не зменшує тривалість робочого часу впродовж року, а лише створює зручні умови для святкування.

Раніше українці вже відпрацювали п’ятницю, 9 березня, у суботу 3-го числа місяця, а понеділок 30 квітня у суботу 5 травня.

До слова, з повним переліком вихідних, що залишилися у 2018 році, можна ознайомитися за цим посиланням.