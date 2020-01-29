Выбор кремлевских чудаков: чем прославился новый вицеспикер ПАСЕ Толстой

Кремлевцы толкнули в Европу на пост вице-спикера ПАСЕ зампреда Госдумы, антисемита Петра Толстого!

Странные ребята – кремлевские обитатели. Не держат победный курс. Вихляют.

Только что Путин вещал про "антисемитскую свинью" и "сволочь", имея в виду посла Польши в нацистской Германии. Принимал участие в памятных мероприятиях в Израиле. Пропаганда в России рассказывала об освобождении Освенцима Красной Армией.

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И вот на тебе – кремлевцы толкнули в Европу на пост вице-спикера ПАСЕ зампреда Госдумы, антисемита Петра Толстого!

Мы напомним высказывания Толстого: 23 января 2017 года:

"Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек".

Хорошо, понимаем – пропагандист и "едрилла" Толстой верный от макушки до пяток. Но разве не нужно было, в свете кампании, ведущейся госпропагандой, придержать этого ценного антисемитского кадра? Не выставлять его на пост вице-спикера ПАСЕ? Выбрать из российской делегации человека умеренного?

Нет, воткнули антисемита Толстого. Вместо того, чтобы сказать ему – "не подходит твоя кандидатура к моменту".

Кстати, прошел Толстой на пост вице-спикера с небольшим перевесом голосов. Хотя в Европе, вероятно, не слишком хорошо представляют, что Толстой – одиозная фигура.

Будут теперь Путину говорить: "Вы произносите слова об "антисемитской свинье", а сами кого нам прислали? У вас вообще, в МИДе, Кремле как подбирают кандидатов?".

Мы, кстати, сомневаемся, что у кремлевских существует такое понятие, как кадровая политика, если иметь в виду интересы страны, а не назначение на должности придворных холуев. Такие кадры там в авторитете. Одна и та же засаленная колода карт, которую лениво тасуют, и из которой выкидывают на стол шестерок, валетов и джокеров.

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