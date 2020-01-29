Антисемит и гомофоб Толстой стал вицеспикером ПАСЕ: видео скандалов россиянина

На тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы таки избрала своим вицеспикером главу российской делегации и вицеспикер Госдумы России Петра Толстого. Как выяснилось, у нового вицепрезидента такого авторитетного органа довольно много скелетов в шкафу, связанных с антисемитизмом, шовинизмом и гомофобией. Что известно о Толстом - читайте в нашем материале.

Информацию о российском "многоуважаемом" политике и чиновнике и различных скандалах с его участием собрал 24 канал.

К слову: Россиянина Толстого все же выбрали вицеспикером ПАСЕ

Кто такой Толстой и как он стал вицеспикером ПАСЕ

Петр Толстой – российский политик, который начинал свою карьеру как пропагандист. Ранее был телеведущим разных программ на российском "Первом канале". И с октября 2016 года занимает пост вицеспикера Госдумы России.

Своей службой Путину как пропагандист Толстой дожился до того, что его включили в Высший совет пропрезидентской партии "Единая Россия". Даже в России его по праву называют "рупором Кремля".

Казалось бы, самым интересным моментом его биографии должен бы стать тот факт, что он является праправнуком российского писателя Льва Толстого, если бы не целая череда скандалов, связанных со средневековыми взглядами политика.

В частности, бывший народный депутат Украины и экс-член делегации в ПАСЕ Леонид Емец заявил, что Петр Толстой является открытым антисемитом.

Толстой – антисемит

Именно антисимитский скандал с участием Петра Толстого является едва ли не самым популярным. В свое время вицеспикер Госдумы заявил о "злых потомках евреев, которые когда-то уничтожали российские храмы". Мол, те с наганом в руках готовы продолжать дело своих дедушек и бабушек.

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На такие заявления сразу же отреагировали в российской еврейской общине. Там заявили, что когда человек приписывает целой нации поведение нескольких людей только за происхождение, то это является ничем иным, как антисемитизмом.

Сам Толстой был вынужден неоднократно оправдываться. Он объяснял, что, говоря о евреях, высказывался не о евреях как народе, а лишь о нескольких представителях народа. Словом, получилось это у него не слишком убедительно.

За эту историю его начало критиковать практически все российское общество. Часть – за его антисемитские взгляды, а те, кто разделяет эти средневековые идеи – за то, что в итоге он "поддался евреям".

Атисемитский скандал с участием Толстого: смотрите видео

Толстой – гомофоб

Почему-то антисемиты очень часто оказываются еще и гомофобами. Так было и с Петром Толстым. В свое время против него протестовали представители ЛГБТ-сообщества.

Все из-за скандала, который возник, когда Толстой обратился в Следственный комитет России, чтобы тот расследовал ютуб-ролик, на котором дети берут интервью у гомосексуалиста.

Толстой налетел на грузинскую журналистку

В свое время Петр Толстой обрушился на грузинскую журналистку и заявил, что Грузия "будет отвечать" за убитых в Абхазии и Южной Осетии грузин. Кроме того, он заявил, что Россия никогда не вернет Грузии эти территории.

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Рупор Кремля начал кричать на журналистку и заявил, что Грузия должна "вести себя как можно тише и скромнее, а не хамить России". Михеила Саакашвили он назвал "так называемым" президентом за то, что тот заявлял об агрессии и оккупации России.

Толстой напал на грузинскую журналистку: смотрите видео

Толстой о России, которую " никому нельзя поучать"

Делал скандальные заявления Петр Толстой и непосредственно на заседаниях ПАСЕ. В частности, реагируя на возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею, он заявил, что "никто и никогда не будет иметь права давать какие-то уроки России".

Мы не какие-то ученики в школе, чтобы выполнять домашнее задание. Любые поправки, лишающие нашу делегацию каких-то полномочий, неприемлемы для нас. Спасибо всем, кто поддержал изменения регламента, позволившие нам работать вместе,

– заявил Толстой.

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Возвращение России в ПАСЕ и демарш Украины

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного режима и возвращения России к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.

Новая украинская делегация также отказалась от участия в осенней сессии. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

Верховная Рада 16 января проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Кто вернул Россию в ПАСЕ / инфографика 24 канала