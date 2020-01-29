Антисеміт і гомофоб Толстой став віцеспікером ПАРЄ: відео скандалів росіянина

На таємному голосуванні Парламентська асамблея Ради Європи таки обрала своїм віцеспікером голову російської делегації та віцеспікер Держдуми Росії Петра Толстого. Як з'ясувалося, у нового віцепрезидента такого авторитетного органу є доволі багато скелетів у шафі, пов'язаних з антисемітизмом, шовінізмом та гомофобією. Що відомо про Толстого – читайте у нашому матеріалі.

Інформацію про російського "вельмишановного" політика і чиновника та різноманітні скандали за його участі зібрав 24 канал.

До слова: Росіянина Толстого все ж обрали віцеспікером ПАРЄ

Біографія Толстого – як він став віцеспікером ПАРЄ

Петро Толстой – російський політик, який починав свою кар'єру як пропагандист. Раніше був телеведучим різних програм на російському "Першому каналі". Та з жовтня 2016 року займає пост віцеспікера Держдуми Росії.

Своєю службою Путіну як пропагандист Толстой дожився до того, що його включили до вищої ради пропрезидентської партії "Єдина Росія". Навіть у Росії його по праву називають "рупором Кремля".

Здавалося б, найцікавішим моментом його біографії мав би стати той факт, що він є праправнуком російського письменника Льва Толстого, якби не ціла низка скандалів, пов'язаних з середньовічними поглядами політика.

Зокрема, колишній народний депутат України та ексчлен делегації у ПАРЄ Леонід Ємець заявив, що Петро Толстой є відкритим антисемітом.

Толстой – антисеміт

Саме антисимітський скандал за участі Петра Толстого є чи не найбільш популярним. Свого часу віцеспікер Держдуми заявив про "злих нащадків євреїв, які колись знищували російські храми". Мовляв, ті з наганом у руках готові продовжувати справу своїх дідусів і бабусь.

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На такі заяви одразу ж відреагували у російській єврейській громаді. Там заявили, що коли людина приписує цілій нації поведінку кількох людей лише через походження, то це є нічим іншим як антисемітизмом.

Сам Толстой був змушений неодноразово виправдовуватися. Він пояснював, що говорячи про євреїв, говорив не про євреїв як народ, а лише про кількох представників народу. Словом, вийшло це у нього не надто переконливо.

За цю історію його почало критикувати практично все російське суспільство. Частина – за його антисемітські погляди, а ті, хто розділяє ці середньовічні погляди – за те, що у підсумку він "піддався євреям".

Атисемітський скандал за участі Толстого: дивіться відео

Толстой – гомофоб

Чомусь антисеміти дуже часто виявляються ще й гомофобами. Так було і з Петром Толстим. Свого часу проти нього протестували представники ЛГБТ-спільноти.

Усе через скандал, який виник коли Толстой звернувся до Слідчого комітету Росії, аби той розслідував ютуб-ролик, на якому діти беруть інтерв'ю у гомосексуаліста.

Толстой налетів на грузинську журналістку

Свого часу Петро Толстой налетів на грузинську журналістку та заявив, що Грузія "буде відповідати" за вбитих в Абхазії та Південній Осетії грузинів. Крім того, він заявив, що Росія ніколи не поверне Грузії ці території.

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Рупор Кремля почав кричати на журналістку і заявив, що Грузія повинна "поводитися якомога тихіше і скромніше, а не хамити Росії". Міхеїла Саакашвілі він назвав "так званим" президентом за те, що той заявляв про агресію і окупацію Росії.

Толстой напав на грузинську журналістку: дивіться відео

Толстой про Росію, яку "нікому не можна повчати"

Робив скандальні заяви Петро Толстой і безпосередньо на засіданнях ПАРЄ. Зокрема, реагуючи на повернення російської делегації до Парламентської асамблеї, він заявив, що "ніхто і ніколи не матиме права давати якісь уроки Росії".

Ми не якісь учні у школі, щоб виконувати домашнє завдання. Будь-які поправки, що позбавлять нашу делегацію якихось повноважень, є неприйнятними для нас. Дякую усім, хто підтримав зміни регламенту, що дозволили нам працювати разом,

– заявив Толстой.

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Повернення Росії в ПАРЄ і демарш України

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та призупинила роботу в організації.

Нова українська делегація також відмовилась від участі в осінній сесії. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

Верховна Рада 16 січня проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.



Хто повернув Росію у ПАРЄ / інфографіка 24 каналу