12:42
29 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
      Вєсті Кремля
      21:41, 28 січня
      Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:20, 28 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Антисеміт і гомофоб Толстой став віцеспікером ПАРЄ: відео скандалів росіянина

      90 Читать новость на русском
      Рупор Кремля Толстой став віцеспікером ПАРЄ / duma.gov.ru

      На таємному голосуванні Парламентська асамблея Ради Європи таки обрала своїм віцеспікером голову російської делегації та віцеспікер Держдуми Росії Петра Толстого. Як з'ясувалося, у нового віцепрезидента такого авторитетного органу є доволі багато скелетів у шафі, пов'язаних з антисемітизмом, шовінізмом та гомофобією. Що відомо про Толстого – читайте у нашому матеріалі.

      Інформацію про російського "вельмишановного" політика і чиновника та різноманітні скандали за його участі зібрав 24 канал.

      До слова: Росіянина Толстого все ж обрали віцеспікером ПАРЄ

      Біографія Толстого – як він став віцеспікером ПАРЄ

      Петро Толстой – російський політик, який починав свою кар'єру як пропагандист. Раніше був телеведучим різних програм на російському "Першому каналі". Та з жовтня 2016 року займає пост віцеспікера Держдуми Росії.

      Своєю службою Путіну як пропагандист Толстой дожився до того, що його включили до вищої ради пропрезидентської партії "Єдина Росія". Навіть у Росії його по праву називають "рупором Кремля".

      Здавалося б, найцікавішим моментом його біографії мав би стати той факт, що він є праправнуком російського письменника Льва Толстого, якби не ціла низка скандалів, пов'язаних з середньовічними поглядами політика.

      Зокрема, колишній народний депутат України та ексчлен делегації у ПАРЄ Леонід Ємець заявив, що Петро Толстой є відкритим антисемітом.

      Толстой – антисеміт

      Саме антисимітський скандал за участі Петра Толстого є чи не найбільш популярним. Свого часу віцеспікер Держдуми заявив про "злих нащадків євреїв, які колись знищували російські храми". Мовляв, ті з наганом у руках готові продовжувати справу своїх дідусів і бабусь.

      Цікаво: МЗС України пояснило представникам ПАРЄ умови повернення своєї делегації

      На такі заяви одразу ж відреагували у російській єврейській громаді. Там заявили, що коли людина приписує цілій нації поведінку кількох людей лише через походження, то це є нічим іншим як антисемітизмом.

      Сам Толстой був змушений неодноразово виправдовуватися. Він пояснював, що говорячи про євреїв, говорив не про євреїв як народ, а лише про кількох представників народу. Словом, вийшло це у нього не надто переконливо.

      За цю історію його почало критикувати практично все російське суспільство. Частина – за його антисемітські погляди, а ті, хто розділяє ці середньовічні погляди – за те, що у підсумку він "піддався євреям".

      Атисемітський скандал за участі Толстого: дивіться відео

      Толстой – гомофоб

      Чомусь антисеміти дуже часто виявляються ще й гомофобами. Так було і з Петром Толстим. Свого часу проти нього протестували представники ЛГБТ-спільноти.

      Усе через скандал, який виник коли Толстой звернувся до Слідчого комітету Росії, аби той розслідував ютуб-ролик, на якому діти беруть інтерв'ю у гомосексуаліста.

      Толстой налетів на грузинську журналістку

      Свого часу Петро Толстой налетів на грузинську журналістку та заявив, що Грузія "буде відповідати" за вбитих в Абхазії та Південній Осетії грузинів. Крім того, він заявив, що Росія ніколи не поверне Грузії ці території.

      Варто побачити: Робота кипить: як російський депутат Слуцький заснув у ПАРЄ – відео

      Рупор Кремля почав кричати на журналістку і заявив, що Грузія повинна "поводитися якомога тихіше і скромніше, а не хамити Росії". Міхеїла Саакашвілі він назвав "так званим" президентом за те, що той заявляв про агресію і окупацію Росії.

      Толстой напав на грузинську журналістку: дивіться відео

      Толстой про Росію, яку "нікому не можна повчати"

      Робив скандальні заяви Петро Толстой і безпосередньо на засіданнях ПАРЄ. Зокрема, реагуючи на повернення російської делегації до Парламентської асамблеї, він заявив, що "ніхто і ніколи не матиме права давати якісь уроки Росії".

      Ми не якісь учні у школі, щоб виконувати домашнє завдання. Будь-які поправки, що позбавлять нашу делегацію якихось повноважень, є неприйнятними для нас. Дякую усім, хто підтримав зміни регламенту, що дозволили нам працювати разом,
      – заявив Толстой.

      Толстой заборонив ПАРЄ "повчати Росію": дивіться відео

      Повернення Росії в ПАРЄ і демарш України

      • 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та призупинила роботу в організації.
      • Нова українська делегація також відмовилась від участі в осінній сесії. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.
      • Верховна Рада 16 січня проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

      Росія повертається у ПАРЄ
      Хто повернув Росію у ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      8766
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Новини політики ПАРЄ Расизм Скандал Новини Грузії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:33 Антисеміт і гомофоб Толстой став віцеспікером ПАРЄ: відео скандалів росіянина
      Василь Денисюк 89
      сьогодні , 12:18 Депозити, золото, нерухомість, ОВДП: куди вигідніше вкладати гроші в 2020 році
      Ірина Поліщук 8151
      28 січня , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      1091
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      709
      сьогодні , 12:00 Люди как материал для осуществления политических планов: о чем Путин договорился с Израилем
      Блоги 115
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук