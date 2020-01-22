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      МЗС України пояснило представникам ПАРЄ умови повернення своєї делегації

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      Кислиця обговорив з представниками ПАРЄ повернення української делегації / фото: МЗС

      Заступник міністра закордонних справ та спецпредставник України в ООН Сергій Кислиця зустрівся з лідерами найбільших політичних груп ПАРЄ. У ході зустрічей було обговорено повернення української делегації до роботи Асамблеї та його умови.

      Кислиця, зокрема, наголосив про важливість виходу Ради Європи з кризи та відновлення до неї довіри після повернення до роботи Парламентської асамблеї Росії. Про це повідомляє МЗС України.

      Цікаво: Як будуть контактувати делегації України та Росії у ПАРЄ

      Український дипломат провів зустрічі з лідерами двох найбільших політичних груп у стінах ПАРЄ:

      • Алєксандр Почей – голова групи Європейської народної партії;
      • Франк Швабе – голова групи соціалістів, демократів та зелених.

      Сергій Кислиця зазначив, що для організації принципово важливим є забезпечення виконання Росією своїх статутних зобов'язань та вимог самої Асамблеї, серед яких припинення збройної агресії проти України.

      Тут мовиться про припинення порушення прав людини на окупованих територіях, а також повернення анексованого Криму і звільнення окупованих частин Луганської і Донецької областей.

      У ході зустрічей наголошувалося, що Рада Європи має залишитися авторитетним джерелом правових стандартів у сфері демократії, верховенства права, прав людини, соціальної єдності для усіх без винятку її членів.

      До слова: Що дав Україні демарш в ПАРЄ через Росію

      Сергій Кислиця наголосив, що Україна у ПАРЄ не підтримуватиме жодних ініціатив, які послаблюватимуть можливості реагувати на порушення державами-членами принципів та цілей Ради Європи.

      Водночас він запевнив, що українське МЗС своєю роботою у Комітеті міністрів демонструватиме повне виконання своїх зобов'язань як повноправного члена РЄ.

      Повернення Росії в ПАРЄ і демарш України

      • 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та призупинила роботу в організації.
      • Нова українська делегація також відмовилась від участі в осінній сесії. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.
      • Верховна Рада 16 січня проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

      повернення Росії у ПАРЄ, хто підтримав
      Хто підтримав повернення російської делегації у ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України ПАРЄ МЗС України Сергій Кислиця
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