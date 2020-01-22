МИД Украины объяснил представителям ПАСЕ условия возвращения своей делегации

Заместитель министра иностранных дел и спецпредставитель Украины в ООН Сергей Кислица встретился с лидерами крупнейших политических групп ПАСЕ. В ходе встреч было обсуждено возвращение украинской делегации к работе Ассамблеи и его условия.

Кислица, в частности, подчеркнул важность выхода Совета Европы из кризиса и восстановления к ней доверия после возвращения к работе Парламентской ассамблеи России. Об этом сообщает МИД Украины .

Интересно: Как будут контактировать делегации Украины и России в ПАСЕ

Украинский дипломат провел встречи с лидерами двух крупнейших политических групп в стенах ПАСЕ:

Александр Почей – председатель группы Европейской народной партии;

– Франк Швабе – председатель группы социалистов, демократов и зеленых.

Сергей Кислица отметил, что для организации принципиально важным является обеспечение выполнения Россией своих уставных обязательств и требований самой Ассамблеи, среди которых прекращение вооруженной агрессии против Украины.

Здесь говорится о прекращении нарушения прав человека на оккупированных территориях, а также возврат аннексированного Крыма и освобождение оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

В ходе встреч отмечалось, что Совет Европы должен остаться авторитетным источником правовых стандартов в области демократии, верховенства права, прав человека, социальной сплоченности для всех без исключения ее членов.

К слову: Что дал Украине демарш в ПАСЕ из-за России

Сергей Кислица отметил, что Украина в ПАСЕ не будет поддерживать никаких инициатив, которые ослабят возможности реагировать на нарушения государствами-членами принципов и целей Совета Европы.

В то же время он заверил, что украинский МИД своей работой в Комитете министров будет демонстрировать полное выполнение своих обязательств в качестве полноправного члена СЕ.

Возвращение России в ПАСЕ и демарш Украины

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение России к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.

Новая украинская делегация также отказалась от участия в осенней сессии. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

– Верховная Рада 16 января проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.