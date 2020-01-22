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      МИД Украины объяснил представителям ПАСЕ условия возвращения своей делегации

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      Кислица обсудил с представителями ПАСЕ возвращение украинской делегации / фото: МИД

      Заместитель министра иностранных дел и спецпредставитель Украины в ООН Сергей Кислица встретился с лидерами крупнейших политических групп ПАСЕ. В ходе встреч было обсуждено возвращение украинской делегации к работе Ассамблеи и его условия.

      Кислица, в частности, подчеркнул важность выхода Совета Европы из кризиса и восстановления к ней доверия после возвращения к работе Парламентской ассамблеи России. Об этом сообщает МИД Украины.

      Интересно: Как будут контактировать делегации Украины и России в ПАСЕ

      Украинский дипломат провел встречи с лидерами двух крупнейших политических групп в стенах ПАСЕ:

      • Александр Почей  председатель группы Европейской народной партии;
      • Франк Швабе  председатель группы социалистов, демократов и зеленых.

      Сергей Кислица отметил, что для организации принципиально важным является обеспечение выполнения Россией своих уставных обязательств и требований самой Ассамблеи, среди которых прекращение вооруженной агрессии против Украины.

      Здесь говорится о прекращении нарушения прав человека на оккупированных территориях, а также возврат аннексированного Крыма и освобождение оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

      В ходе встреч отмечалось, что Совет Европы должен остаться авторитетным источником правовых стандартов в области демократии, верховенства права, прав человека, социальной сплоченности для всех без исключения ее членов.

      К слову: Что дал Украине демарш в ПАСЕ из-за России

      Сергей Кислица отметил, что Украина в ПАСЕ не будет поддерживать никаких инициатив, которые ослабят возможности реагировать на нарушения государствами-членами принципов и целей Совета Европы.

      В то же время он заверил, что украинский МИД своей работой в Комитете министров будет демонстрировать полное выполнение своих обязательств в качестве полноправного члена СЕ.

      Возвращение России в ПАСЕ и демарш Украины

      • 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение России к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.
      • Новая украинская делегация также отказалась от участия в осенней сессии. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы  осуждение российской агрессии.
      • Верховная Рада 16 января проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

      возвращение России в ПАСЕ, кто поддержал
      Кто поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ / инфографика 24 канала

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      21 января
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Кислица МИД Украины ПАСЕ
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