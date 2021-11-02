Соответствующее расследование проводили в США. Об этом 1 ноября рассказала пресс-секретарь командующего ВМС США Хейли Симс.

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В ходе расследования установили, что военный корабль США USS Connecticut наткнулся на немаркированную подводную гору, действуя в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе,

– заявила Симс.

Она добавила, что гора не была обозначена на карте и объяснила, что:

результаты расследования инцидента передадут командующему 7 флота ВМС США вице-адмиралу Карлу Томасу;

именно он определит целесообразность следующих действий, включая привлечение к ответственности.

Сейчас известно, что лодка находится на ремонте на острове Гуаме, в западной части Тихого океана.

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