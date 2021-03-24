На выборах в израильский парламент – Кнессет – побеждает блок, который поддерживает действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом свидетельствуют данные экзитполов.

Однако хватит ли победного результата для формирования коалиционного правительства – пока непонятно. Напомним, в Израиле прошли уже четвертые выборы в парламент за два года именно из-за правительственного кризиса.

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Выборы в Кнессет: кто побеждает

Правящая партия "Ликуд" во главе с действующим премьером Израиля Биньямином Нетаньяху получает большинство голосов избирателей на выборах в парламент. Глава правительства уже заявил в твиттере, что победа его блока – разгромная.

Но поможет ли это выйти стране из правительственного кризиса – пока неизвестно. Ведь 4 разных экзитпола показали противоречивые результаты. Причем все будет зависеть буквально от одного мандата.

Чтобы сформировать правительство, коалиция должна иметь 61 депутатский мандат из 120. Блок Нетаньяху близок к этому результату, но не полностью:

"Ликуд" может рассчитывать на 31 – 33 мандата.

Партия "Шас" – на 8 или 9.

"Религиозный сионизм" и "Яадут а-Тора" – каждая на 6 – 7.

Но вместе это в лучшем случае 54 – 56 депутатов. Для победы очень нужны голоса партии "Ямина", которая получит 7 – 8 мандатов. "Ямина" ранее заявляла, что ради блага страны вступит в коалицию с победителем выборов.

Оппоненты же Биньямина Нетаньяху могут получить 60 мандатов – если именно они договорятся с "Яминой". И тогда из правительственного кризиса Израилю выйти не удастся.

Правительственный кризис в Израиле длится годами

Выборы в Кнессет в марте 2021 – уже четвертые за два года.

В апреле 2019 и в сентябре 2019 сформировать правящую коалицию не смогли вообще.

А созданная год назад – в марте 2020 – коалиция между "Ликуд" и блоком "Кахоль-Лаван" развалилась .

Израиль не смог принять бюджет на 2021 год. Не оставалось никакого выбора, как снова распустить парламент.