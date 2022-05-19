Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также обратился к россиянам.

Важно Россия бросает сигналы Западу, – Мусиенко привел конкретные примеры.

По его словам, защищать страну, а затем сложить оружие и перестать стрелять – это невозможно.

Вы уйдите, освободите все наши территории, а потом будем с вами разговаривать. Конечно, будем обсуждать все,

– отметил Смирнов.

А все остальные предложения, по его мнению, абсолютно циничны.

"Мы ценим помощь наших международных партнеров, но некоторые заявления абсолютно недопустимы и некорректны", – считает советник министра.

О чем идет речь

Итальянское правительство разработало "план мира за четыре этапа", чтобы остановить полномасштабную войну России против Украины, и передало его на рассмотрение ООН.

Он предусматривает, в частности, выработку соглашения между Украиной и Россией для "решения противоречий" по международно-признанными границами (прежде всего, речь идет о захваченных Россией Крыме и Донбассе).

Вероятно, сюда входит полная автономия спорных территорий и автономное управление безопасностью, как предположили в итальянских СМИ. Однако добавили, что "ссылка на международно признанные границы предполагает не подвергать сомнению суверенитет Киева над всей национальной территорией".

О переговорах с Россией: "Нет никаких предпосылок"

Советник министра также добавил, что абсолютно все войны заканчиваются за столом переговоров. И подчеркнул, что на сегодняшний день мы должны понимать, что у Украины нет никаких предпосылок подписывать с Россией какие-то документы, пока мы обороняемся.

Переговоры с Россией приостановили: главное