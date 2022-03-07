Ведь свободные люди никогда не ощущали себя объектом. Об этом в эфире 24 канала сказал украинский журналист Айдер Муждабаев.
Обратите внимание Россияне вышли на большой митинг против войны в Украине: красноречивое фото
Призывы к россиянам "выходите на улицу" – времяпрепровождение
Он объяснил, что человеку присуще быть субъектом – "я решаю, я хочу или не хочу". Однако у россиян другая психология – "что с нами сделают, то и будет", "мы живем в условиях, которые нам предлагают".
Все обращения к россиянам "выходите на улицу" – это пустая трата времени. На них подействует исключительно желудок.
Они выйдут на улицы только тогда, когда нечего будет есть, когда в государстве не будет денег, когда Владимир Путин не сможет платить уже не такие большие зарплаты и тому подобное,
– подчеркнул Муждабаев.
По его словам, Россия может измениться только при условиях, в которых оказался Советский Союз в конце своего существования. "Никаких призывов, аргументов о морали, человечности. Они просто не работают", – добавил журналист.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!