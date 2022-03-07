Актуально Семена в карманы положите: украинцы дают отпор и не боятся российских оккупантов
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Все больше россиян начали протестовать против вторжения их государства в Украину. В частности, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге небезразличные устроили большой митинг.
Источник:телеграм Андрея Цаплиенко
Актуально Семена в карманы положите: украинцы дают отпор и не боятся российских оккупантов
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