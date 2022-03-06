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Россиянам предложили использовать новый флаг на протестах
На антивоенных акциях в России набирает популярность новый символ страны, который не ассоциируется с российским милитаризмом — бело-сине-белый флаг,
– говорится в сообщении.
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Новый флаг российских протестов / Фото NEXTA Live
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