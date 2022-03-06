Протестувальників масово затримує російська поліція. 6 березня антивоєнні мітинги пройшли у 44 містах.

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Росіянам запропонували використовувати новий прапор на протестах

Росіяни виходять на протести через вторгнення їхньої держави в Україну. На мітингах дедалі популярнішим стає новий символ.

На антивоєнних акціях у Росії набирає популярності новий символ країни, який не асоціюється з російським мілітаризмом, – біло-синьо-білий прапор,

– мовиться у повідомленні.

Новий прапор буцімто позбавили асоціацій з прапором Росії та її авторитарних лідерів. На ньому немає червоного кольору, адже він асоціюється з культом насильства і крові.



Новий прапор російських протестів / Фото NEXTA Live

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