Оперативні можливості російських військ далекі від масованих ударів

Заспокоїти українців вирішив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що кожного вечора оголошують "наймасовіший наліт", "фінальний штурм" та навіть участь особисто Кадирова.

Варте уваги Ракетні обстріли росіян на Вінниччині перервали прощання із загиблим героєм

Радник глави ОП закликав не вірити у це, адже скоро буде 12-й день війни.

Скільки можна вірити цим жахам, які відірвані від реальності, як Путін у бункері?,

– написав Арестович.

Він додав, що оперативні можливості російських військ далекі від масованих ударів та від фінальних штурмів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!