Оперативные возможности российских войск далеки от массированных ударов

Успокоить украинцев решил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что каждый вечер объявляют "самый массовый налет", "финальный штурм" и даже участие лично Кадырова.

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Советник главы ОП призвал не верить в это, так как скоро будет 12-й день войны.

Сколько можно верить этим ужасам, которые оторваны от реальности, как Путин в бункере?

– написал Арестович.

Он добавил, что оперативные возможности российских войск далеки от массированных ударов и финальных штурмов.

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