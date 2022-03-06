Сначала во время церемонии прощания начался сигнал тревоги, а затем и полетели ракеты над головами. Люди были вынуждены бежать с кладбища, чтобы спастись.
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В этот день люди прощались со своим 20-летним земляком Максимом Куприйчуком. Он погиб в боях с оккупантами под Херсоном.
Одна из летевших там ракет / Скриншот 24 канала
В общей сложности над кладбищем пролетело 6 ракет. Они попали неподалеку и там раздался взрыв. Сначала жители села увидели огненный столб, а затем облако черного дыма.
Взрыв, увиденный местными жителями / Скриншот 24 канала
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