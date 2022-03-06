Об этом заявил Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он объяснил, что ракеты шли с южного направления.

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Что говорят в Воздушных силах ВСУ

Ранее Игнат сообщал, что ракеты по Виннице были выпущены из оккупированного Приднестровья. Впрочем, в Министерстве обороны Молдовы это категорически отрицали. После этого спикер уточнил, что речь идет об акватории Черного моря. По его словам, удар могли нанести стратегическими крылатыми ракетами Х-101, выпущенными из бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95мс или Ту-160.

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