Про це заявив Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил України. Він пояснив, що ракети йшли з південного напрямку.

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Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

Раніше Ігнат повідомляв, що ракети по Вінниці були випущені з окупованого Придністров'я. Втім, у Міністерстві оборони Молдови це категорично заперечили. Після цього речник уточнив, що мовиться таки про акваторію Чорного моря. За його словам, удар могли нанести стратегічними крилатими ракетами Х-101, випущеними з бомбардувальників-ракетоносців Ту-95мс або ж Ту-160.

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