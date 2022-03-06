Спершу під час церемонії прощання почав лунати сигнал тривоги, а потім і полетіли ракети над головами. Люди були змушені бігти із кладовища, щоб врятуватись.
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Вибухи було видно із кладовища
У цей день люди прощалися зі своїм 20-річним земляком Максимом Купрійчуком. Він загинув у боях із окупантами під Херсоном.
Одна з ракет, які там летіли / Скриншот 24 каналу
Загалом над кладовищем пролетіло 6 ракет. Вони влучили неподалік і там пролунав вибух. Спершу жителі села побачили вогняний стовп, а потім хмару чорного диму.
Вибух, який побачили місцеві жителі / Скриншот 24 каналу
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