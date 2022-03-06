Російські "правоохоронці" застосували до людей електрошокери. Крім того, силовики били й випадкових перехожих, а не учасників антивоєнних акцій.

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Скарги надходили відразу з 10 регіонів країни-агресорки, де й проходили мітинги:

  • Санкт-Петербург;
  • Москва;
  • Краснодар;
  • Владивосток;
  • Кострома;
  • Новокузнецьк;
  • Новосибірськ;
  • Казань;
  • Єкатеринбург;
  • Самара.

Майже половина повідомлень надійшли від учасників акції у Санкт-Петербургу. Крім того, як і на попередніх акціях, силовики активно застосовували електрошокери.

Жертвами побиття стали й випадкові перехожі. За словами очевидців, силовики їх також били кийками, зокрема по голові, а один із правоохоронців назвав випадкового перехожого фашистом.

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