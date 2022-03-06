Російські "правоохоронці" застосували до людей електрошокери. Крім того, силовики били й випадкових перехожих, а не учасників антивоєнних акцій.
До теми У Москві масово затримують людей, які зібралися на мітинги на підтримку України: відео
Скарги надходили відразу з 10 регіонів країни-агресорки, де й проходили мітинги:
- Санкт-Петербург;
- Москва;
- Краснодар;
- Владивосток;
- Кострома;
- Новокузнецьк;
- Новосибірськ;
- Казань;
- Єкатеринбург;
- Самара.
Майже половина повідомлень надійшли від учасників акції у Санкт-Петербургу. Крім того, як і на попередніх акціях, силовики активно застосовували електрошокери.
Жертвами побиття стали й випадкові перехожі. За словами очевидців, силовики їх також били кийками, зокрема по голові, а один із правоохоронців назвав випадкового перехожого фашистом.
Росіян побили силовики на антивоєнному мітингу: дивіться відео SOTA
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!