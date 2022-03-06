Российские "правоохранители" применили к людям электрошокеры. Кроме того, силовики избивали и случайных прохожих, а не участников антивоенных акций.

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Жалобы поступали сразу из 10 регионов страны-агрессора, где и проходили митинги:

  • Санкт-Петербург;
  • Москва;
  • Краснодар;
  • Владивосток;
  • Кострома;
  • Новокузнецк;
  • Новосибирск;
  • Казань;
  • Екатеринбург;
  • Самара.

Почти половина сообщений поступила от участников акции в Санкт-Петербурге.

Кроме того, как и на предыдущих акциях силовики активно применяли электрошокеры. Жертвами избиения стали и случайные прохожие. По словам очевидцев, силовики их также били дубинками, в том числе по голове, а один из правоохранителей назвал случайного прохожего фашистом.

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