Российские "правоохранители" применили к людям электрошокеры. Кроме того, силовики избивали и случайных прохожих, а не участников антивоенных акций.
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Жалобы поступали сразу из 10 регионов страны-агрессора, где и проходили митинги:
- Санкт-Петербург;
- Москва;
- Краснодар;
- Владивосток;
- Кострома;
- Новокузнецк;
- Новосибирск;
- Казань;
- Екатеринбург;
- Самара.
Почти половина сообщений поступила от участников акции в Санкт-Петербурге.
Кроме того, как и на предыдущих акциях силовики активно применяли электрошокеры. Жертвами избиения стали и случайные прохожие. По словам очевидцев, силовики их также били дубинками, в том числе по голове, а один из правоохранителей назвал случайного прохожего фашистом.
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