Российские "правоохранители" применили к людям электрошокеры. Кроме того, силовики избивали и случайных прохожих, а не участников антивоенных акций.

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Жалобы поступали сразу из 10 регионов страны-агрессора, где и проходили митинги:

Санкт-Петербург;

Москва;

Краснодар;

Владивосток;

Кострома;

Новокузнецк;

Новосибирск;

Казань;

Екатеринбург;

Самара.

Почти половина сообщений поступила от участников акции в Санкт-Петербурге.

Кроме того, как и на предыдущих акциях силовики активно применяли электрошокеры. Жертвами избиения стали и случайные прохожие. По словам очевидцев, силовики их также били дубинками, в том числе по голове, а один из правоохранителей назвал случайного прохожего фашистом.

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