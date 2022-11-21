Русские увешались колорадскими лентами и оделись в какие-то лохмотья, которые в то же время пытались стилизовать под форму русской армии и старинные наряды. Россияне визжали, что они – "на страже русского мира в Австралии".

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Интересно, что патриоты не торопятся на свои болота. Они сидят в уютной жизни Австралии и взывают о своей любви к России и поддержке Владимира Путина.

Адекватные люди интересуются: что делать с патриотами. Может, пора депортировать их в Россию, которую они так любят?

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Российскую пропагандистку депортировали из Германии

Тем временем россиянку Юлию Прохорову, которая очень громко "любила" Россию в Германии, уже депортирую. Россиянка издевалась над украинцами, которые находились в Европе, и кричала о якобы каких-то "победах" России. Кроме того, Прохорова пробивала дно своими тектоками.

В то же время, теперь все закончилось. Цивилизованный мир закрыт для Прохоровой. Женщина возвращается в Россию.

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