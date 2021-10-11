В комментарии 24 каналу советник главы Офиса Президента отметил, что Медведев давно выпал из актуальной политической повестки и точно не приглашался к переговорам об организации встречи президентов Украины и России.

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Медведев совершенно явно не субъект политики и к нему с большой долей иронии открыто относятся даже в государственных российских СМИ,

– сказал Михаил Подоляк.

По его словам, версий о мотивах появления данного текста может быть несколько:

Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности.

Другая версия – поскольку особой репутации ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отражать тот факт, что Медведев является слабой фигурой, о которой никто не будет жалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию.

Если вторая версия соответствует действительности, то это отражает довольно нервное состояние российского руководства, которое просто не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром,

– продолжил советник главы ОП.

Статья напоминает пропагандистские тексты в советских газетах

Михаил Подоляк пояснил, что текст за подписью Медведева выдержан в таком стиле и в такой лексике, что напоминает классические пропагандистские тексты в советских газетах 1930-х годов.

Он посоветовал прежде всего самим россиянам обратить внимание на эту так называемую статью. Ведь, по его мнению, если "от имени государства допускается подобная стилистика, то дела плохи".

"Если подобный текст публикуется еще и в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, то явно кто-то пытается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию", – уверен Михаил Подоляк.

В любом случае украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос второстепенный. Ведь от его имени (Путина – 24 канал) официально звучали другие формулировки, и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась,

– заметил чиновник.

Россия должна уважать идентичность Украины

Михаил Подоляк отметил, что с украинской стороны необходимые шаги сделаны. Если же в России хотят обсудить, в том числе и идентичность Украины, чему уделено внимание в тексте Медведева, то исходить необходимо из следующего: