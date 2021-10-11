У коментарі 24 каналу радник глави Офісу Президента зазначив, що Медвєдєв давно випав з актуальної політичної повістки та точно не запрошувався до перемовин про організацію зустрічі президентів України і Росії.

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Медведєв абсолютно явно не суб'єкт політики та до нього з великою часткою іронії відкрито ставляться навіть у державних російських ЗМІ,

– сказав Михайло Подоляк.

За його словами, версій про мотиви появи даного тексту може бути кілька:

По-перше, Медведєв такою образливою тональністю міг спробувати показати старшим товаришам, що він ще чогось вартий. Це якщо рішення про написання такого тексту було його власним. Що сумнівно, розуміючи і приймаючи той факт, що сам Медведєв давно не виявляв ніякої виразної активності.

Інша версія – оскільки особливої ​​репутації цінності Медведєв вже не має, рішення вкласти в його уста відкриті образи і настільки брутальну брехню може відображати той факт, що Медведєвим є слабкою фігурою, про яку ніхто не буде шкодувати, просто скористалися, щоб заявити різку шантажистську позицію.

Якщо друга версія відповідає дійсності, то це відображає досить нервовий стан російського керівництва, яке просто не знає, як вивести з глухого кута відносини між Росією і цивілізованим світом,

– продовжив радник глави ОП.

Стаття нагадує пропагандистські тексти у радянських газетах

Михайло Подоляк пояснив, що текст за підписом Медведєва витриманий у такому стилі і в такій лексиці, що нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах 1930 років.

Він порадив перш за все самим росіянам звернути увагу на цю так звану статтю. Адже, на його думку, якщо "від імені держави допускається подібна стилістика, то справи кепські".

"Якщо подібний текст публікується ще й в день початку візиту в Москву заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, то явно хтось намагається не тільки зберегти, але і посилити курс на конфронтацію", – впевнений Михайло Подоляк.

У будь-якому випадку, українська сторона звертає увагу тільки на позицію чинного президента Росії. Що звучить в його оточенні – це питання другорядне. Адже від його імені(Путіна – 24 канал) офіційно звучали інші формулювання, і необхідність переговорів між Україною і Росією підтверджувалася,

– зауважив посадовець.

Росія повинна поважати ідентичність України

Михайло Подоляк наголосив, що з української сторони необхідні кроки зроблені. Якщо ж в Росії хочуть обговорити зокрема й ідентичність України, чому приділено увагу в тексті Медведєва, то виходити необхідно з наступного: