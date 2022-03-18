Минсоцполитики в начале марта перечислило во все регионы средства в полном объеме для выплаты социальных пособий, льгот и субсидий.

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Выплата социальных пособий в большинстве регионов производилась вовремя или раньше определенных дат. Если в обычном режиме выплаты производились 7 – 10 числа каждого месяца, то за март этого года выплата начата с 3 марта.

Как будут получать выплаты люди в городах, где ведутся боевые действия

В отдельных городах и районах в связи с проведением активных боевых действий органы соцзащиты не имели возможности работать, проводить начисления и выплату соответствующих видов пособий. Для людей из этих регионов был запущен специальный механизм выплат.

В рамках этого механизма Минсоцполитики перечислило средства Ощадбанку, а Ощадбанк перечислил их непосредственно людям.

О каких городах идет речь? Через специальный механизм люди получат выплаты в отдельных городах и районах следующих областей:

Донецкая область – Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;

Запорожская область – Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;

Луганская область – все города и районы;

Херсонская область – Генический и Херсонский в пределах бывшего Олешкивского района, города Новая Каховка и Голая Пристань;

Сумская область – Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района;

Харьковская область – Изюмский, Харьковский район города Изюм, Купянск, Мерефа и большинство районов города Харькова;

Черниговская область – часть Новгород-Северского района и Деснянский район в городе Чернигов.

Киевская область – Вышгородский район в пределах бывшего Иванковского района.

Выплату денежных пособий, льгот и жилищных субсидий людям из указанных городов и районов будет осуществлять Ощадбанк следующим образом:

тем гражданам, которые получали выплаты через банки, Ощадбанк перечислит денежные средства на их банковские счета;

тем гражданам, которые получали выплаты через Укрпочту, Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему My Transfer.

Последним необходимо обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины в течение 60 дней.

Кстати, вторжение России в Украину привело к значительным осложнениям в получении пенсий и денежных пособий. Однако все-таки деньги от государства можно получить.

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