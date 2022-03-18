Мінсоцполітики на початку березня перерахувало в усі регіони кошти у повному обсязі для виплати соціальних допомог, пільг та субсидій.

До теми Уряд створив спеціальний механізм виплати пільг у 7 областях: як і коли все відбуватиметься

Виплата соціальних допомог в більшості регіонів відбувалася вчасно або раніше визначених дат. Якщо в звичайному режимі виплати здійснювались 7 – 10 числа кожного місяця, то за березень цього року виплату розпочато з 3 березня.

Як отримуватимуть виплати люди в містах, де ведуться бойові дії

В окремих містах та районах у зв’язку з проведенням активних бойових дій органи соцзахисту не мали змоги працювати, проводити нарахування та виплату відповідних видів допомог. Для людей з цих регіонів запустили спеціальний механізм виплат.

В рамках цього механізму Мінсоцполітики перерахувало кошти "Ощадбанку", а "Ощадбанк" перерахував їх безпосередньо людям.

Про які міста йдеться? Через спеціальний механізм люди отримають виплати у окремих містах і районах наступних областей:

Донецька область – Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;

Запорізька область – Василівський, Пологівський та Бердянський райони;

Луганська область – всі міста і райони;

Херсонська область – Генічеський та Херсонський в межах колишнього Олешківського райони, міста Нова Каховка і Гола Пристань;

Сумська область – Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;

Харківська область – Ізюмський, Харківський район міста Ізюм, Куп’янськ, Мерефа та більшість районів міста Харків;

Чернігівська область – частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район у місті Чернігів.

Київська область – Вишгородський район в межах колишнього Іванківського району.

Виплату грошових допомог, пільг та житлових субсидій людям із зазначених міст та районів здійснюватиме "Ощадбанк" наступним чином:

тим громадянам, які одержували виплати через банки, "Ощадбанк" перерахує кошти на їхні банківські рахунки;

тим громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, "Ощадбанк" здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER".

Останнім необхідно звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення “Ощадбанку” на території України протягом 60 днів.

До слова, вторгнення Росії в Україну призвело до значних ускладнень в отриманні пенсій і грошових допомог. Проте все ж гроші від держави можна отримати.



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