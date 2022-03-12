Міністерство соціальної політики України оприлюднило інфографіку, в якій пояснили як це зробити. Там передбачені різні ситуації в яких могли опинитися українці через війну.

Напередодні Уряд створив спеціальний механізм виплати пільг у 7 областях: як і коли все відбуватиметься

Основні інструкції Міністерства

Найпростіше отримати гроші тим, хто не був змушений покинути домівку. Цим людям потрібно лише чекати доставку Укрпоштою додому. Якщо ж умови у вашому місті не становлять загрози життю, то можна самотужки піти до поштового відділення.

Що робити, якщо переїхали

Передусім потрібно обрати зручний для вас спосіб виплати. Можна обрати два варіанти:

"Ощадбанк" – потрібно повідомити про вибір Пенсійному фонду телефоном чи в особистому електронному кабінеті. Телефон "гарячої лінії" Пенсійного фонду – 0800 507 309.

Укрпошта – якщо ж ви вирішили отримати виплату в іншому відділенні пошти, то можна також звернутися до Пенсійного фонду. Окрім цього, можна зателефонувати на "гарячу лінію" Укрпошти – 0800 300 545.



Як отримати пенсію в умовах війни / Інфографіка Мінсоцполітики