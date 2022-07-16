В фейсбуке мошенники создали фейковую страницу одного из украинских телеканалов. Там разместили смонтированное видео одного из выступлений Владимира Зеленского. Фейковое видео направлено на завладение персональными данными и средствами доверчивых граждан.

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Внимание, работают мошенники

В этом видео с Зеленским призывают к передаче персональных данных и передаче номера банковской карты. В фейковом видео говорят, что "все это необходимо для гарантированного получения выплаты в размере 8 000 гривен каждому гражданину, который прошел регистрацию".

Предостерегаем! Подобные сообщения и видеоматериалы являются элементами мошеннических схем, направленных на завладение персональными данными и средствами доверчивых граждан. В любом случае не передавайте персональные данные неизвестным лицам или организациям! Доверяйте только официальным источникам!

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Недавно мошенники использовали образ Виталия Кима

Недавно у мошенников была похожая схема, они решили воспользоваться народной любовью к руководителю Николаевской ОВА Виталию Киму.

Они звонили по телефону гражданам от имени председателя ОВА и просили денег. Сам Ким заверил, что он никому не звонит по телефону и никаких денег не просит. Так что, если к вам вдруг позвонит "Виталий Ким" – не верьте.

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