24 канал собрал информацию о всех важных изменениях в августе, касающихся поступления в вузы, тарифов, пенсии, деятельности бизнеса и т.д. Какие категории ВПЛ смогут в дальнейшем получать социальные выплаты – читайте дальше.
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Выплаты для ВПЛ в августе 2022 года
В августе внутренне перемещенные лица будут и дальше получать финансовую помощь от государства. Однако те граждане, которые со статусом ВПЛ возвращаются домой, перестают получать деньги.
В целом ВПЛ могут рассчитывать на помощь в размере 2 тысяч гривен на одного человека в возрасте от 18 лет. При этом люди с инвалидностью и дети получают 3 тысячи гривен. Эти деньги выплачивают следующим категориям граждан:
- внутренне перемещенным лицам, чье жилье в результате войны было разрушено или повреждено;
- внутренне перемещенным гражданам с территорий, где ведутся активные боевые действия.
Актуально в перечень территорий, определенный Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, куда население не может возвращаться в результате боевых действий и которому предусмотрена денежная помощь от государства, входят 8 областей и всего 300 общин:
- Днепропетровская – 7 общин;
- Донецка – 66 общин;
- Запорожская – 51 община;
- Луганская – 37 общин;
- Николаевская – 23 общины;
- Харьковская – 51 община;
- Херсонская – 49 общин;
- Сумская – 15 общин.
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