Речь идет об единовременных выплатах российским солдатам. Об этом сообщает американский Институт изучения войны по итогам за 2 августа.

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россия замораживает выплаты новобранцам

В Институте говорят, что субъекты федерации россии могут изменить условия получения призывниками единовременных призывных выплат.

Республика Башкортостан уточнила, что призывники получат единовременную выплату при вступлении в армию. Ее сумма составляет 200 000 рублей (около 3300 долларов США). Однако средства будут заморожены до 90 дней после их зачисления.

Также 40 военнослужащих чувашского добровольческого батальона пожаловались на то, что не получили обещанные призывные надбавки и выплаты после окончания учений.

Тем временем новые батальоны в подразделениях Саратовской области объявили, что новобранцы получат бонусы в размере 150 000 рублей (приблизительно 2400 долларов США) только после трех месяцев службы.

Вероятно, субъекты федерации пытаются помешать российским новобранцам получить призывные взносы и дезертировать до отправки в Украину,

– говорится в сообщении.

Причиной также может быть и нехватка денег.

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