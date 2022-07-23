Кабмин изменил условия выплаты работникам ГУИС

Соответствующие изменения в постановление № 168 Кабмин внес 1 июля. В то же время в документе указано, что изменения начали работать уже 1 июня.

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Согласно документу, дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен во время военного положения смогут получить рядовые солдаты и начальники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые находятся в зоне боевых действий или временной оккупации и окружения.

Отмечается, что до этого надбавку могли получить все работники службы, которые находились на территориях Украины, на которых оказывается помощь в рамках "єПідтримки".

К слову, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук отметил, что можно получить и выплату в 100 тысяч гривен. Это вправе сделать военные за участие в боевых действиях на передовой. Такая возможность сохраняется теперь и на время лечения после ранения для полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

В то же время он подчеркнул, что для всех других категорий лиц никаких изменений относительно выплаты вознаграждения до 100 000 не произошло.

Заметьте​: Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич заявлял, что бюджетные расходы на выплаты военным выросли во время войны. По его словам, в месяц необходимо около 40 миллиардов гривен.

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