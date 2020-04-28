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      Выплаты в мае: чего ожидать ветеранам войны

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      Выплаты к 9 мая 2020 – выплаты будут ветеранам войны
      Які виплати до 9 травня отримають ветерани / ukrinform.ua

      В Украине до сих пор на государственном уровне отмечают День победы 9 мая, а в этот день чествуют ветеранов Второй мировой и других войн, в которых участвовала Украина. К 75-годовщине окончания самой кровавой в истории человечества войны ветеранам предусмотрены традиционные выплаты.

      У 2020 році ветерани мають отримати одноразові виплати до 5 травня, мовиться у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 19 лютого.

      Важливо У травні проведуть індексацію пенсій: як збільшаться виплати

      Традиційно основні виплати отримають люди з інвалідністю. Тут передовсім мовиться про тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни або через ув'язнення у концтабір чи гетто у віці до 14 років. Вони отримають:

      • І група – 4 тисячі 120 гривень;
      • ІІ група – 3 тисячі 640 гривень;
      • ІІІ група – 3 тисячі 160 гривень.

      Учасники бойових дій, люди, які постраждали внаслідок Революції Гідності, в'язні концтаборів чи гетто у віці до 18 років, а також народжені у таких місцях отримають 1 тисячу 390 гривень.

      Члени сімей померлих учасників бойових дій, війни та жертв нацистських переслідувань отримають виплати у розмірі 900 гривень.

      Учасники війни і колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені для роботи, діти підпілля та інших борців з націонал-соціалістським режимом передбачено 570 гривень.

      Також порівняно велику виплату у 4 тисячі 120 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Сюди входять:

      • нагороджені Орденом Героїв Небесної Сотні;
      • герої Радянського Союзу;
      • повні кавалери Ордена слави;
      • нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу";
      • герої Соціалістичної праці, удостоєні у період Другої світової.

      Коли і як можна отримати виплати?Розпорядженням передбачено, що виплати мають бути сплачені до 5 травня. Районні органи соцзахисту або центри по нарахуванню соцвиплат мають перерахувати їх на рахунки громадян через пошту чи банк.

      Особи, які отримали до 5 травня будь-який зі статусів, що передбачає виплату, але не отримали саму виплату, можуть звернутися до регіональних структур. Це можна зробити до 30 вересня 2020 року.

      Слід зазначити, що ці суми не є остаточними. Це лише виплати з державного бюджету. З місцевих бюджетів доволі часто також передбачені виплати для того, аби віддячити ветеранам.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Деньги Кабинет Министров Украины Война Ветераны 9 мая Новости политики
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