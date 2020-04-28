Виплати у травні: чого очікувати ветеранам війни

В Україні досі на державному рівні відзначають День перемоги 9 травня, а у цей день вшановують ветеранів Другої світової та інших війн, у яких брала участь Україна. До 75-річниці завершення найкривавішої в історії людства війни ветеранам передбачені традиційні виплати.

У 2020 році ветерани мають отримати одноразові виплати до 5 травня, мовиться у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 19 лютого.

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Традиційно основні виплати отримають люди з інвалідністю. Тут передовсім мовиться про тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни або через ув'язнення у концтабір чи гетто у віці до 14 років. Вони отримають:

І група – 4 тисячі 120 гривень;

ІІ група – 3 тисячі 640 гривень;

ІІІ група – 3 тисячі 160 гривень.

Учасники бойових дій, люди, які постраждали внаслідок Революції Гідності, в'язні концтаборів чи гетто у віці до 18 років, а також народжені у таких місцях отримають 1 тисячу 390 гривень.

Члени сімей померлих учасників бойових дій, війни та жертв нацистських переслідувань отримають виплати у розмірі 900 гривень.

Учасники війни і колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені для роботи, діти підпілля та інших борців з націонал-соціалістським режимом передбачено 570 гривень.

Також порівняно велику виплату у 4 тисячі 120 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Сюди входять:

нагороджені Орденом Героїв Небесної Сотні;

герої Радянського Союзу;

повні кавалери Ордена слави;

нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу";

герої Соціалістичної праці, удостоєні у період Другої світової.

Коли і як можна отримати виплати?Розпорядженням передбачено, що виплати мають бути сплачені до 5 травня. Районні органи соцзахисту або центри по нарахуванню соцвиплат мають перерахувати їх на рахунки громадян через пошту чи банк.



Особи, які отримали до 5 травня будь-який зі статусів, що передбачає виплату, але не отримали саму виплату, можуть звернутися до регіональних структур. Це можна зробити до 30 вересня 2020 року.

Слід зазначити, що ці суми не є остаточними. Це лише виплати з державного бюджету. З місцевих бюджетів доволі часто також передбачені виплати для того, аби віддячити ветеранам.