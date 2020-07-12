В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 11:00 – сегодня утром боевики открыли огонь из минометов 120 калибра и противотанковых гранатометов по нашим защитникам. В результате двое наших военнослужащих получили осколочные ранения. В Польше начался второй тур президентских выборов. За кресло главы государства борются действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Иране назвали дополнительную причину авиакатастрофы самолета МАУ. Мол, комплекс противовоздушной обороны, который по ошибке сбил самолет, был неправильно настроен. В Ивано-Франковске закрыли сервисный центр Пенсионного фонда. Коронавирус обнаружили у одного из работников учреждения. Вернувшись домой с пляжей Албании, Черногории и Египта, туристам следует отбыть две недели на карантине. Сократить этот срок можно, сдав тест на COVID-19.