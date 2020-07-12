У випуску новин за 12 липня станом на 11:00 – сьогодні зранку бойовики відкрили вогонь з мінометів 120 калібру та протитанкових гранатометів по наших оборонцях. В результаті двоє наших військовослужбовців отримали осколкові поранення. У Польщі розпочався другий тур президентських виборів. За крісло голови держави змагаються чинний президент Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тшасковський.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Ірані назвали додаткову причину авіакатастрофи літака МАУ. Мовляв, комплекс протиповітряної оборони, який помилково збив літак, був неправильно налаштований. В Івано-Франківську закрили сервісний центр Пенсійного фонду. Коронавірус виявили в одного з працівників установи. Повернувшись додому з пляжів Албанії, Чорногорії та Єгипту, туристам слід відбути два тижні на карантині. Скоротити цей термін можна, здавши тест на COVID-19.