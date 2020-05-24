Выпуск новостей на 11:00: Протесты в Испании. Открытие музеев в Ватикане

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 11:00 – в Мадриде ультраправые протестовали против действий правительства. Тысячи членов партии "Вокс" приехали в центр города на машинах. В Ватикане с 1 июня после трех месяцев карантина планируют открыть музеи. Посетители должны носить защитные маски, а медперсонал будет мерить им температуру. Чтобы попасть в музей, нужно заранее бронировать билеты.

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В самоубийство нардепа Давыденко не верят его коллеги. Депутат от "Доверия" Сергей Шахов считает, что народного избранника убили и призывает расследовать именно эту версию.

Испанское правительство разрешило возобновить матчи в премьер-лиге. С 8 июня клубы получат право снова соревноваться между собой. Впрочем, пока не объясняют, позволят ли фанатам болеть на трибунах.

С 1 июня Укрзализныця возобновит пассажирские перевозки, которые отменила с 18 марта. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что цены на билеты повышать не будут.

В Житомире избрали меру пресечения Анатолию Захаренко, которого подозревают в убийстве 7 человек. Трагедия произошла на днях в селе Новоселица на Житомирщине, среди погибших – военные.