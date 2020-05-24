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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 11:00: Протести в Іспанії. Відкриття музеїв у Ватикані

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 24 травня станом на 11:00 – у Мадриді ультраправі протестували проти дій уряду. Тисячі членів партії "Вокс" приїхали у середмістя на машинах. У Ватикані з 1 червня після трьох місяців карантину планують відкрити музеї. Відвідувачі повинні носити захистні маски, а медперсонал буде міряти їм температуру. Щоб потрапити до музею, потрібно заздалегіть бронювати квитки.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У самогубство нардепа Давиденка не вірять його колеги. Депутат від "Довіри" Сергій Шахов вважає, що народного обранця убили і закликає розслідувати саме цю версію. 

Іспанський уряд дозволив відновити матчі в прем'єр-лізі. З 8 червня клуби отримають право знову змагатися між собою. Втім, поки не пояснюють, чи дозволять фанатам вболівати на трибунах. 

З 1 червня Укрзалізниця відновить пасажирські перевезення, які скасувала з 18 березня. Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що ціни на квитки підвищувати не будуть.

У Житомирі обрали міру запобіжного заходу Анатолію Захаренку, якого підозрюють у вбивстві 7 людей. Трагедія сталась днями в селі Новоселиця на Житомирщині, серед загиблих – є військові. 

Теги: Ватикан Протести Вибори навиворіт
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