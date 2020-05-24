Випуск новин за 11:00: Протести в Іспанії. Відкриття музеїв у Ватикані

У випуску новин за 24 травня станом на 11:00 – у Мадриді ультраправі протестували проти дій уряду. Тисячі членів партії "Вокс" приїхали у середмістя на машинах. У Ватикані з 1 червня після трьох місяців карантину планують відкрити музеї. Відвідувачі повинні носити захистні маски, а медперсонал буде міряти їм температуру. Щоб потрапити до музею, потрібно заздалегіть бронювати квитки.

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У Житомирі обрали міру запобіжного заходу Анатолію Захаренку, якого підозрюють у вбивстві 7 людей. Трагедія сталась днями в селі Новоселиця на Житомирщині, серед загиблих – є військові.