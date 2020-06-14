В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 11:00 – в Украине держится высокий уровень заражения на COVID-19: 648 зараженных за сутки, 9 человек умерло, 106 смогли преодолеть вирус. Шквальный ветер и сильные ливни прошли по стране. По данным ГСЧС подтоплено полсотни домов и более сотни приусадебных участков и дворов. 348 населенных пунктов обесточены.

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В Китае взорвалась автоцистерна. В результате этого погибли по меньшей мере 19 человек и еще более 170 пострадали.