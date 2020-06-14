У випуску новин за 14 червня станом на 11:00 – в Україні тримається високий рівень зараження на COVID-19: 648 заражених за добу, 9 людей померло, 106 змогли подолати вірус. Шквальний вітер та сильні зливи пройшли країною. За даними ДСНС підтоплено пів сотні будинків та більше сотні присадибних ділянок і подвір'їв. 348 населених пунктів знеструмлені.

Також у випуску новин на 24 каналі: Рекордний хабар за закриття справи Злочевського. Просто зараз Антикорупційний суд обиратиме запобіжний захід першому заступнику начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві та двом довіреним особам Злочевського. За минулу добу ворог 15 разів порушив режим припинення вогню. В результаті один наш військовослужбовець загинув, ще 2 отримали поранення. У Китаї вибухнула автоцистерна. Внаслідок цього загинули щонайменше 19 людей та ще понад 170 – постраждали.