В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 12:00 Шевченковский районный суд Киева 15 июня продолжит рассмотрение меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под зданием суда собрались правоохранители. В Ровно 500 водителей и перевозчиков сегодня пикетировали ОГА. Люди требовали восстановить движение маршруток в области. В знак протеста под стены облгосадминистрации привезли 70 автобусов.

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Кабинет Министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Это сделано в рамках восстановления авиационного сообщения, которое было закрыто из-за карантина в Украине и странах Европы.

Юго-восток Китая поразил мощный тайфун. Часть районов в провинции Гуандун – подтоплена. Из-за тайфуна отменили паромное сообщение в городе Бехай. Пока о жертвах не сообщают.

Кабмин опубликовал новый вариант программы правительства. Документ разместили на портале Кабинета министров. В доработанном проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства. Среди важнейших – борьба с российской агрессией, пандемией коронавируса и экономическим кризисом.