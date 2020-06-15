Выпуск новостей на 12: 00: Стерненко продолжат рассмотрение меры пресечения. Протест в Ровно
В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 12:00 Шевченковский районный суд Киева 15 июня продолжит рассмотрение меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Под зданием суда собрались правоохранители. В Ровно 500 водителей и перевозчиков сегодня пикетировали ОГА. Люди требовали восстановить движение маршруток в области. В знак протеста под стены облгосадминистрации привезли 70 автобусов.
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