У випуску новин за 15 червня станом на 12:00 – Шевченківський районний суд Києва 15 червня продовжить розгляд запобіжного заходу активісту Сергію Стерненко. Під будівлею суду зібралися правоохоронці. В Рівному 500 водіїв та перевізників сьогодні пікетували ОДА. Люди вимагали відновити рух маршруток в області. На знак протесту під стіни облдержадміністрації привезли 70 автобусів.

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Це зроблено у межах відновлення авіаційного сполучення, яке було закрито через карантин в Україні й країнах Європи.

Південний схід Китаю вразив потужний тайфун. Частина районів в провінції Гуандун – підтоплена. Через тайфун скасували паромне сполучення у місті Бехай. Наразі про жертв не повідомляють.

Кабмін опублікував новий варіант програми уряду. Документ розмістили на порталі Кабінету міністрів. У доопрацьованому проєкті розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства. Серед найважливіших – боротьба з російською агресією, пандемією коронавірусу та економічною кризою.