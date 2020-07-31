В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 12:00 – с момента нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк прошло 2 года. Девушку облили серной кислотой, а через 3 месяца лечения с химическими ожогами, она умерла в больнице. В Беларуси прошел самый массовый митинг в истории. Тысячи людей пришли в парк Дружбы народов. Все из-за несогласия с устранением из гонки оппозиционных кандидатов.

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У генпрокурора Ирины Венедиктовой новый советник. Им стал Святослав Пискун.

Канада поддержала санкции Евросоюза против России и Китая из-за кибератак. В министерстве иностранных дел Канады подчеркнули, что борьба с проблемами киберугроз требует бдительности и международной координации действий.

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангеле Меркель о выходе России из переговоров по Донбассу на уровне советников.