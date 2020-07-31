У випуску новин за 31 липня станом на 12:00 – з моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло 2 роки. Дівчину облили сірчаною кислотою, а через 3 місяці лікування із хімічними опіками, вона померла в лікарні. У Білорусі пройшов наймасовіший мітинг в історії. Тисячі людей прийшли до парку Дружби народів. Все через незгоду з усуненням із перегонів опозиційних кандидатів.

Також у випуску новин на 24 каналі: У генпрокурорки Ірини Венедіктової новий радник. Ним став Святослав Піскун. Канада підтримала санкції Євросоюзу проти Росії та Китаю за кібератаки. У міністерстві закордонних справ Канади наголосили, що боротьба з проблемами кіберзагроз потребує пильності та міжнародної координації дій. Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак написав лист раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель про вихід Росії із переговорів щодо Донбасу на рівні радників.