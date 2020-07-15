В выпуске за 15 июля по состоянию на 12:00 – языковой омбудсмен раскритиковал скандальный законопроект Максима Бужанского. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Раду не голосовать за языковой закон одиозного нардепа. Минздрав разрабатывает правила на случай, если 1 сентября дети пойдут в школу. Документ окончательно не готов, но в нем уже прописаны некоторые правила

Також у випуску новин на 24 каналі: В Прилуках, що на Чернігівщині, дитячий садок відправили на карантин через спалах коронавірусу. В Єгипті на нафтопроводі стався вибух, це спричинило масштабну пожежу. Постраждали щонайменше 17 людей. Верховна Рада сьогодні із другої спроби має визначитися із датою проведення місцевих виборів.