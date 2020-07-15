У випуску новин за 15 липня станом на 12:00 – мовний омбудсмен розкритикував скандальний законопроєкт Максима Бужанського. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Раду не голосувати за мовний закон одіозного нардепа. МОЗ розробляє правила на випадок, якщо 1 вересня діти підуть до школи. Документ остаточно не готовий, але у ньому вже прописані деякі правила.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Прилуках, що на Чернігівщині, дитячий садок відправили на карантин через спалах коронавірусу. В Єгипті на нафтопроводі стався вибух, це спричинило масштабну пожежу. Постраждали щонайменше 17 людей. Верховна Рада сьогодні із другої спроби має визначитися із датою проведення місцевих виборів.