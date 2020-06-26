В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 12:00 – количество новых больных коронавирусом пересекло психологическую отметку. За минувшие сутки медики подтвердили 1 109 новых случаев инфицирования. Апелляционный суд Киева рассматривает обжалование меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Еще до начала заседания в здание суда согнали десятки правоохранителей.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Пока украинцы сидели дома, олигархи летали по Украине и за границу. Для частных самолетов закрытое небо, как оказалось, – не преграда. Журналисты программы "Схемы" выяснили, кто не прекращал полеты.

Детективы НАБУ задержали председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня и одного из его подчиненных.

Основная причина взрыва дома на Позняках, которую рассматривает следствие, – несоблюдение технологий проверки счетчиков сотрудниками компании Киевгоргаз.